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الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة

أخبار دولية
2026-09-21 | 05:08
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الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة
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الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني.
     
وقال مسؤول في قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس لوكالة فرانس برس إن الطفل إسماعيل البردويل وصل إلى المستشفى "مستشهدا بعدما أصيب برصاص أطلقته دبابات إسرائيلية باتجاه خيام للنازحين في منطقة المواصي"، بشمال غرب مدينة رفح في جنوب القطاع.
     
وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات بوسط القطاع "استشهاد السيدة فداء خضر طوطح (31 عاما) متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين، بينما كانت تسير في شارع صلاح الدين" شرق المخيم.
     
كذلك، توفي محسن أحمد بهجت متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس من طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح الاثنين في جباليا بشمال القطاع، وفق ما أفاد مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة محمد أبو سلمية.
     
من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه نقلت إلى مستشفيات القطاع تسعة مصابين، بينهم طفل على الأقل، جراء تعرضهم لنيران وشظايا قذائف أطلقتها دبابات إسرائيلية باتجاه مخيمات للنازحين في المناطق الشرقية من خان يونس ومخيم البريج.
     
     
     

            
   

أخبار دولية

الإسرائيلي

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