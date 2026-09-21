حزب "روسيا الموحدة" بزعامة بوتين يفوز بتمثيل قياسي في البرلمان

فاز حزب "روسيا الموحدة" بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين بعدد قياسي بلغ 355 من أصل 450 مقعدا في مجلس الدوما، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، وفق نتائج أولية أعلنتها الاثنين رئيسة لجنة الانتخابات إيلا بامفيلوفا.وبعد فرز جميع الأصوات تقريبا في الانتخابات التي استمرت ثلاثة أيام ولم يشارك فيها أي حزب معارض لبوتين، أظهرت النتائج أن الحزب الحاكم سيحظى بغالبية تفوق الثلثين، متجاوزا رقمه القياسي السابق المسجل عام 2016.