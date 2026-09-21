قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا يتوقع أن يغادر ميرتس السلطة بحلول نهاية العام

توقع قيادي في حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أن يغادر المستشار فريدريش ميرتس السلطة بحلول نهاية العام، بعدما مُني حزبه "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" بانتكاسة كبيرة في انتخابات محلية أمام اليمين المتطرّف واليسار الراديكالي.



وقال ليف-إريك هولم الذي قاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف إلى المركز الأول في الانتخابات التي جرت الأحد في مكلنبورغ- فوربومرن (شمال شرق)، "أعتقد أن نهاية المستشار قد بدأت". من جانبها، قالت أليس فايدل الرئيسة المشاركة للحزب، إنّ حزبها الذي حقق مكاسب في برلين أيضا، "حلّ محل" الاتحاد المسيحي الديموقراطي كـ"حزب الشعب" في ألمانيا.