هيئة بحرية بريطانية: إصابة فردي طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف بمضيق هرمز

رئيس الوزراء القطري: توحيد جهود الخليج لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران

رئيس الوزراء القطري: توحيد جهود الخليج لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران

قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا يتوقع أن يغادر ميرتس السلطة بحلول نهاية العام