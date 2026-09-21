نيويورك تايمز: ترامب بدّل موقفه مرارا بشأن ضرب الحوثيين وسط ضغوط سعودية

غيّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه مرات عدة خلال الأيام الأخيرة بشأن استراتيجيته في اليمن، في ظل ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران، ومخاوف من انخراط واشنطن في جبهة جديدة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".وبلغت المعضلة التي يواجهها ترامب ذروتها الخميس، خلال اتصال جديد أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ملحّا عليه مجددا التدخل لوقف التقدم السريع" للحوثيين، بحسب الصحيفة.وكان ترامب أبلغ مستشاريه في اليوم السابق معارضته شنّ ضربات، لكنه غيّر موقفه بعد الاتصال و"أمر البنتاغون بالاستعداد لتنفيذ غارات جوية ضد الحوثيين"، وفق الصحيفة.إلا أنه بدا بحلول ظهر الأحد أنه تراجع مجددا وقرر عدم تنفيذ الضربات، "في الوقت الراهن على الأقل"، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية تحدثوا إلى "نيويورك تايمز" شرط عدم كشف هوياتهم.ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه المعلومات.واكتفى مسؤول كبير في الإدارة بالقول للصحيفة إن "الولايات المتحدة مرتبطة باتفاق دفاعي مع السعودية، وسندافع دائما عن حلفائنا".