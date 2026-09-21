ترامب يعتبر أن بعض الإعلام الأميركي "يشكل تهديدا للأمن القومي"

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جزءا من وسائل الإعلام الأميركية بأنها تشكل "تهديدا للأمن القومي"، وذلك بعد ثلاثة أيام من استبعاد ثلاث مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض بادرت لرفع دعاوى قضائية بسبب ذلك.



وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، قال الرئيس الأميركي إنه يشن حملة ضد "الأخبار الكاذبة" الني شبهها بـ"السرطان المنتشر" في البلاد، ووصفها بأنها "تشكل تهديدا لأمننا القومي يجب أن يتوقف الآن".