بيسنت: الصين منخرطة بشكل كبير في حملة العقوبات على إيران

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 أيلول بفعل التهديد بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مشيرا الى أن المسؤولين الصينيين "منخرطون بشكل كبير" في حملة الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران.



وقال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد اختتام محادثات مساء أمس الأحد مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ، إنه عندما تهبط طائرة إيرانية في أي مطار، "لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام المالي القائم على الدولار".



وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.