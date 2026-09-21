رويترز: ترامب اتصل هاتفيا بالرئيس اليمني أمس الأحد

لفتت أربعة مصادر مطلعة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية الأحد مع الرئيس اليمني رشاد العليمي، ناقشا خلالها تقدم الحوثيين المتحالفين مع إيران قرب مضيق باب المندب.



وطلب العليمي دعما أميركيا لحكومته المدعومة من السعودية في قتالها الحوثيين، الذين سيطروا في وقت سابق من هذا الشهر على مناطق استراتيجية على امتداد المضيق في هجوم خاطف.



وذكر مصدران -أحدهما يمني والآخر غربي- أن ترامب لم يقدم أي تعهد مباشر بتقديم دعم عسكري خلال المكالمة.



ولم يصدر رد بعد من البيت الأبيض أو من وزير الإعلام اليمني على طلبات التعليق.