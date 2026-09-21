أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

قررت أربع شبكات أميركية كبرى تشكل مجموعة التغطية الصحافية المشتركة لانشطة الرئيس دونالد ترامب وقف هذه التغطية، وذلك تضامنا مع شبكة "سي إن إن" التي استبعدها الرئيس الأميركي من البيت الأبيض، وفقا لبيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



وقال براين بونتون ممثل شبكة "فوكس" والمنسق لهذه المجموعة من القنوات المكلفة بتصوير الرئيس الأميركي على مدار اليوم وتوزيع اللقطات المصورة على وسائل الإعلام الأخرى "اعتبارا من اليوم، لن تتولى مجموعة التغطية التلفزيونية المشتركة تغطية الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس والتي تندرج عادة ضمن نطاق التغطية المشتركة".



والشبكات الأربع هي "سي بي إس"، و"ايه بي سي"، و"إن بي سي"، و"فوكس".