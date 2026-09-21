إصابة ناقلة غاز مسال بشظايا "مقذوفات مجهولة المصدر" في مضيق هرمز

أصيبت ناقلة للغاز النفطي المسال بشظايا "مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء خروجها من مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية، في ثاني حادثة تتعرض لها ناقلة في الممر المائي الاثنين.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او) إنها تلقّت "بلاغا متأخرا عن حادث تعرضت له ناقلة غاز نفطي مسال أثناء عبورها خارجة من مضيق هرمز. وأفاد ربان الناقلة بأنها أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر، مؤكدا سلامة أفراد الطاقم وعدم وجود أي تأثير بيئي"