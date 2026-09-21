بيانات شحن: السعودية زادت صادرات النفط من الخليج عقب استهداف خط أنابيب

أظهرت بيانات من موقع تانكر تراكرز أن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو حملت أمس الأحد نحو 14 مليون برميل من النفط الخام على سبع ناقلات نفط عملاقة في منطقة الخليج، وذلك في إطار زيادة المملكة عمليات التحميل من محطات التصدير على الخليج عقب هجوم عطل شحنات الخام عبر خط أنابيب "شرق-غرب" المتجه إلى البحر الأحمر.



وامتنع متحدث باسم أرامكو عن التعليق.



وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية واطلعت عليها رويترز سبع ناقلات في محيط ميناء رأس تنورة أمس الأحد على ما يبدو.