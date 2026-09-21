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وسائل إعلام أميركية تقاضي ترامب بعد منعه إياها من دخول البيت الأبيض

أخبار دولية
2026-09-21 | 12:17
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وسائل إعلام أميركية تقاضي ترامب بعد منعه إياها من دخول البيت الأبيض
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وسائل إعلام أميركية تقاضي ترامب بعد منعه إياها من دخول البيت الأبيض

أعلنت وسائل الإعلام الأميركية "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" و"بوليتيكو" التي حُرمت من دخول البيت الأبيض منذ ثلاثة أيام، رفعها دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب الذي اتهم جزءا من الصحافة بأنه يشكل "تهديدا للأمن القومي".
     
وكتبت المؤسسات الإعلامية الثلاث في بيان مشترك نشرته على منصة إكس: "لقد أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا نبدأ اليوم إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقنا استنادا إلى التعديل الأول للدستور ومبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنشره الصحافة".
     
وأضاف البيان: "لقد ألغى البيت الأبيض اعتماداتنا من دون سابق إنذار أو إجراءات رسمية، وذلك بسبب اعتراضه على تغطيتنا الإعلامية. السماح بحدوث ذلك من دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة ومتحررة من أي ضغوط حكومية".
     
وفي خطوة تضامنية مع المؤسسات الثلاث، قررت الشبكات الأميركية الأربع الأخرى الحائزة تراخيص لتغطية أخبار الرئيس، أي "سي بي اس" و"إيه بي سي" و"إن بي سي" و"فوكس"، تعليق تغطيتها في البيت الأبيض، وفق بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
     
وفي رسالة نشرها على منصته "تروث سوشال" بعد وقت قصير من إعلان المؤسسات الثلاث المحظورة في البيت الأبيض مقاضاته، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم على "الصحافة الحرة". وقال إنه يستهدف "الأخبار الكاذبة، وهي ظاهرة انتشرت كالسرطان داخل الولايات المتحدة"، مضيفا: "هذا يشكل تهديدا لأمننا القومي يجب أن يتوقف الآن".
     
وكان دونالد ترامب قد فاجأ الجميع الجمعة بإعلانه قرارا "بأثر فوري" يقضي بإغلاق أبواب البيت الأبيض أمام مراسلي شبكتي "سي إن إن" و"إم إس ناو" ("إم إس إن بي سي" سابقا) وموقع "بوليتيكو" الإلكتروني، في تصعيد لافت لحربه ضد وسائل الإعلام.
     
وفي اليوم التالي مباشرة، مُنع صحافيون من هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دخول مبنى البيت الأبيض.
     
وكان الرئيس الجمهوري قد أعلن هذا الإجراء غير المسبوق متهما وسائل الإعلام الثلاث بنشر أخبار زائفة، مهددا بأن "وسائل إعلام أخرى تروج للأخبار الكاذبة" ستلقى المصير نفسه.

أخبار دولية

سي إن إن

إم إس إن بي سي

بوليتيكو

ترامب

البيت الأبيض

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