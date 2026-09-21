أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي

أفاد مصدران حكوميان وكالة فرانس برس بأن العراق سيعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية، وذلك بُعيد إعلان واشنطن وقف هذه الشركات لخدماتها في الساعات المقبلة بسبب العقوبات الأميركية عليها.



وقال مصدر حكومي عراقي إن "العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية امتثالا لقرار الخزانة الاميركية إبتداء من فجر الثلاثاء"، مشيرا إلى أن "الدول التي لا تنفذ القرار ستتعرض إلى عقوبات مماثلة".



وأكد مصدر ثانٍ امتثال العراق للقرار.