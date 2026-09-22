الحوثيون: ضربات سعودية أسفرت عن مقتل أشخاص في المُخا المطلّة على البحر الأحمر

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في ضربات سعودية استهدفت مدينة المخا الاستراتيجية المطلّة على البحر الأحمر، وفق ما أعلنت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.



ووسّع الحوثيون عقب هجوم سريع وواسع النطاق هذا الشهر، من مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بكامل الساحل الغربيّ وصولًا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهنديّ والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا.



وكان مصدر في مكتب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أفاد وكالة فرانس برس الاثنين بأنّ الأخير طلب دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين، خلال اتصال هاتفيّ مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وقال مصدر إنّ "ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أميركيّ"، مشيرًا إلى أن الاتصال الذي جرى مساء الأحد "يمثّل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسيّ في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين".

وفي سياق متصل، وافق رئيس الوزراء البريطانيّ آندي بورنم على تقديم دعم عسكريّ للسعودية لمساعدتها في التصدّي للهجمات، التي يشنّها الحوثيون، حسب ما أفادت تقارير إعلامية.



وقال بورنم للصحافيين خلال توجّهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ طائرات بريطانية ستوفّر دعمًا "دفاعيًّا" عبر تزويد المقاتلات السعودية بالوقود جوًا.



وأضحت وكالة الأنباء البريطانية أنّ المهمّة ستقتصر على دعم الطائرات السعودية التي تتصدّى لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ولن تشمل المشاركة في ضربات ضدّ الحوثيين، فيما يُتوقّع أن تبدأ المهمة خلال أيام ولمدّة محدّدة بأسابيع.