أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحوثيون: ضربات سعودية أسفرت عن مقتل أشخاص في المُخا المطلّة على البحر الأحمر

أخبار دولية
2026-09-22 | 00:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحوثيون: ضربات سعودية أسفرت عن مقتل أشخاص في المُخا المطلّة على البحر الأحمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحوثيون: ضربات سعودية أسفرت عن مقتل أشخاص في المُخا المطلّة على البحر الأحمر

قتل ستة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في ضربات سعودية استهدفت مدينة المخا الاستراتيجية المطلّة على البحر الأحمر، وفق ما أعلنت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.
   
ووسّع الحوثيون عقب هجوم سريع وواسع النطاق هذا الشهر، من مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بكامل الساحل الغربيّ وصولًا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهنديّ والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا.
          
وكان مصدر في مكتب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أفاد وكالة فرانس برس الاثنين بأنّ الأخير طلب دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين، خلال اتصال هاتفيّ مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.
     
وقال مصدر إنّ "ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أميركيّ"، مشيرًا إلى أن الاتصال الذي جرى مساء الأحد "يمثّل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسيّ في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين".
 
وفي سياق متصل، وافق رئيس الوزراء البريطانيّ آندي بورنم على تقديم دعم عسكريّ للسعودية لمساعدتها في التصدّي للهجمات، التي يشنّها الحوثيون، حسب ما أفادت تقارير إعلامية.
     
وقال بورنم للصحافيين خلال توجّهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ طائرات بريطانية ستوفّر دعمًا "دفاعيًّا" عبر تزويد المقاتلات السعودية بالوقود جوًا.
     
وأضحت وكالة الأنباء البريطانية أنّ المهمّة ستقتصر على دعم الطائرات السعودية التي تتصدّى لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ولن تشمل المشاركة في ضربات ضدّ الحوثيين، فيما يُتوقّع أن تبدأ المهمة خلال أيام ولمدّة محدّدة بأسابيع.

آخر الأخبار

أخبار دولية

ضربات

سعودية

أسفرت

أشخاص

المُخا

المطلّة

البحر

الأحمر

LBCI التالي
الرئيس الأوكرانيّ: نعمل على تعزيز الدفاع الجويّ وضمان التمويل الكافي لأوكرانيا
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

مصادر حكومية يمنية لـ"رويترز": الحوثيون يسيطرون على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-09

الجيش اليمني: هجوم شنه الحوثيون على ميناء المخا أسفر عن مقتل 7 وإصابة 30 آخرين

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-17

الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة إنزال عسكرية سعودية و4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام المخا بصواريخ باليستية بدون صدور تأكيد سعودي

LBCI
أخبار دولية
2026-08-17

الحوثيون: استهدفنا سفنا سعودية أمام سواحل المخا باليمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:43

الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأميركية "غير القانونية" على شركات الطيران الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
03:18

154 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال اليومين الماضيين في اليمن

LBCI
أخبار دولية
02:48

إصابة تلاميذ بإطلاق نار أمام مدرسة في تركيا

LBCI
أخبار دولية
02:36

الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-08

رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-19

مريض في مستشفى KMC غزير بحاجة لدم فئة A+ للتبرع: 70207237

LBCI
رياضة
2026-07-29

عاصفة داخل كرة القدم العالمية… اعتراضات واسعة على خطة فيفا لبيع حصة من كأس العالم لمستثمرين

LBCI
أخبار دولية
2026-06-28

مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:00

اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار دولية
12:39

أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي

LBCI
فنّ
06:31

وسام فارس عرّاباً لابن شقيقته... احتفال عائليّ يملأه الحبّ والفرح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:43

الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More