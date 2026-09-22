الرئيس الأوكرانيّ: نعمل على تعزيز الدفاع الجويّ وضمان التمويل الكافي لأوكرانيا

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ اتفاقية جديدة في شأن الطائرات المسيرة جاهزة للتوقيع.



وأوضح زيلينسكي في منشور على منصة إكس "وجود مقترحات أمنية ملموسة وتدابير لتهدئة التوتر من شأنها أن تقرّب من إنهاء الحرب".



وقال: "نعمل على تعزيز الدفاع الجويّ وضمان التمويل الكافي لأوكرانيا".