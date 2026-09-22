استعدادات فرنسية للمساهمة في "تأمين" منشآت الطاقة السعودية وعمل على فتح مضيق هرمز

أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة في "تأمين" منشآت الطاقة السعودية التي تتعرّض لهجمات على أيدي الحوثيين، وذلك في إطار "نهج دفاعيّ بحت"، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسيّ.



وشدّد المصدر على أنّ "ذلك لا ينطوي بأيّ حال من الأحوال على المشاركة في النزاع ضدّ الحوثيين".



كذلك، تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدوليّ يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسيّ.



وقال المصدر: "تريد فرنسا العمل مع الأميركيين وشركائها على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز".