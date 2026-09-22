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الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية

أخبار دولية
2026-09-22 | 02:36
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الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية
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الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية

تعهّد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي يغادر الثلاثاء إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدفاع بحزم خلال هذه الاجتماعات عن مواقف بلاده في خضم الحرب مع الولايات المتحدة.
     
ونقل التلفزيون الرسمي عن بيزشكيان قوله قبيل مغادرته إيران: "خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس، وهذا مصدر كرامة وفخر لنا جميعا. لذلك سندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية".
     
وأضاف: "سنستغل هذه الفرصة على أكمل وجه لتسليط الضوء أمام المجتمع الدولي على الوضع الصعب الذي تمر به إيران. وسنؤكد لخصومنا أن الشعب الإيراني بقي صامدا رغم كل الظلم".
     
ومن المقرر أن يلقي بيزشكيان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.
     
وبيزشكيان هو أعلى مسؤول إيراني يتوجه إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط.
     
ورغم سماح الولايات المتحدة لجزء من الوفد الإيراني بحضور اجتماعات الأمم المتحدة، فرضت عليهم قيودا مماثلة لتلك التي طُبقت العام الماضي، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

أخبار دولية

مسعود بيزشكيان

إيران

الجمعية العامة للأمم المتحدة

الحرب

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