إصابة تلاميذ بإطلاق نار أمام مدرسة في تركيا

جُرح أربعة تلاميذ في إطلاق نار وقع الثلاثاء أمام مدرسة ثانوية في غرب تركيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وذكرت قناة "ان تي في" أنّ الهجوم وقع في منطقة تورغوتلو التابعة لمحافظة مانيسا.