154 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال اليومين الماضيين في اليمن

قُتل 154 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، وفق ما أفادت مصادر عسكرية من الجانبين وكالة فرانس برس.



وقالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن "حصيلة قتلى الغارات السعودية والمواجهات والقصف المدفعي في محافظات تعز والجوف ومأرب وصعدة بلغت 118 قتيلا" معظمهم في محافظة تعز، فيما أفادت مصادر عسكرية حكومية بـ"مقتل 36 عسكريا خلال يومين من المواجهات العنيفة غالبيتهم في جبهات جنوب وغرب محافظة تعز".

