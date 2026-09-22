الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأميركية "غير القانونية" على شركات الطيران الإيرانية

أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأميركية "غير القانونية" على شركات الطيران الإيرانية غداة حديث وزير الخزانة الأميركي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي: "تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي".