بيانات مبدئية: تراجع حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز لسفينتين فقط أمس

أظهرت بيانات مبدئية أن عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى سفينتين فقط أمس الاثنين مقابل عشر سفن في اليوم السابق.



ولا تتضمن هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب الكشف عنها.



وقبل اندلاع حرب إيران في 28 شباط، كان المضيق يشهد عادة عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا تشمل ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وسفن حاويات.