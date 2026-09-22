الكرملين: رفض الولايات المتحدة منح تأشيرة لنائب وزير الخارجية تصرف "غير ودي"

أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف قبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصف الأمر بأنه تصرف "غير ودي".



وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، معلناً أن روسيا ستثير هذه المسألة مع واشنطن.