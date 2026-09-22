كاتس يتوعد بإخلاء مدينة غزة إذا تم اختطاف أيّ إسرائيليّ

هدد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس بإجبار جميع سكان مدينة غزة على الإخلاء، وبتهجير نصف سكان القطاع الذي دمّرته الحرب والبالغ عددهم نحو مليوني نسمة، إذا تم اختطاف أي إسرائيليّ مجددًا.



وتوعّد كاتس في كلمة ألقاها خلال مراسم لإحياء ذكرى الحرب العربية الإسرائيلية التي وقعت في تشرين الأول 1973، بإجلاء السكان وتدمير البنية التحتية والسيطرة على الأرض.



وحذّر حركة حماس وداعميها "من إيران إلى (الرئيس التركيّ رجب طيب) إردوغان، من اختطاف جندي إسرائيليّ أو مواطن إسرائيليّ واحد".



وقال إنّه "سيتم إجلاء مدينة غزة بأكملها، بمنازلها وأبراجها الإرهابية، نحو الجنوب، مع إجلاء سكانها البالغ عددهم أكثر من مليون نسمة".