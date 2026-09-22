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الحوثيون يتّهمون السعودية بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية

أخبار دولية
2026-09-22 | 07:24
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الحوثيون يتّهمون السعودية بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية
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الحوثيون يتّهمون السعودية بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية

أعلن الحوثيون في اليمن الثلاثاء عن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على شنّهم هجوما خاطفا مكّنهم من السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي لتدفقات الطاقة والشحن العالمي.
     
وعبّرت مجموعة السبع الثلاثاء عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، عقب تصاعد هجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها.
     
وأفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين الثلاثاء، بأن غارات سعودية على مدينة المخا على البحر الأحمر أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفل وامرأة.
     
وقُتلت أم وطفلها في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية، إثر غارات نسبها الحوثيون إلى الرياض، بحسب ما نقلت "سبأ" الثلاثاء عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين.
     
وفي الجوف أيضا، قُتل تسعة "ممن تم أسرهم في الأحداث الأخيرة" إثر هجوم سعودي استهدف سجنا مساء الاثنين، وفق ما أفادت "سبأ" نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى.
     
وجاءت هذه الهجمات عقب تصعيد كبير من الحوثيين تمثّل في استهداف الرياض السبت، لأول مرة منذ سنوات.
     
وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران في العاشر من أيلول على المخا الاستراتيجية، عقب أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض، ما مكّنهم من التقدّم في الساحل.
     
وشنّ الحوثيون الذين كانوا يسيطرون أساسا على معظم المناطق المأهولة في اليمن، هجوما مباغتا استولوا من خلاله على الساحل الغربي للبلاد المطل على البحر الأحمر، ما منحهم السيطرة على باب المندب.
     
وسقط 154 قتيلا على الأقل في المعارك التي دارت بين القوات الحكومية والحوثيين خلال اليومين الماضيين، خصوصا في جنوب غرب اليمن، وفق ما أفادت الثلاثاء مصادر عسكرية من الجانبين وكالة فرانس برس.
     
وقالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن "حصيلة قتلى الغارات السعودية والمواجهات والقصف المدفعي في محافظات تعز والجوف ومأرب وصعدة بلغت 118 قتيلا" معظمهم في محافظة تعز، فيما أفادت مصادر عسكرية حكومية بـ"مقتل 36 عسكريا خلال يومين من المواجهات العنيفة غالبيتهم في جبهات جنوب وغرب محافظة تعز".
     
واشتدّ القتال منذ السبت حول جبال كهبوب المطلة على منطقة باب المندب، إذ يسعى الحوثيون للسيطرة عليها لترسيخ مكاسبهم في محيط المضيق الاستراتيجي.
     
ومع تقدّم الحوثيين، باتت إيران وحلفاؤها يسيطرون على مضيقين شديدي الأهمية، هرمز وباب المندب اللذين تعتمد عليهما دول الخليج بشكل كبير، ولا سيما السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام.
     
وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك من 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة.
     
وبدأت الحرب في اليمن في العام 2014 عندما شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات اليمنية الحكومية وسيطروا على صنعاء، عاصمة اليمن الذي يعد من أفقر بلدان العالم. وقادت السعودية منذ العام 2015 تحالفا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. إلا أن تهدئة حلّت في العام 2022، قبل أن يستأنف القتال في تموز الماضي.

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