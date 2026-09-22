أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحوثيون يتّهمون السعودية بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية
أخبار دولية
2026-09-22 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الحوثيون يتّهمون السعودية بشن ضربات دامية على مدينة المخا الاستراتيجية
أعلن الحوثيون في اليمن الثلاثاء عن ضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على شنّهم هجوما خاطفا مكّنهم من السيطرة على مضيق باب المندب الحيوي لتدفقات الطاقة والشحن العالمي.
وعبّرت مجموعة السبع الثلاثاء عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، عقب تصاعد هجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها.
وأفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين الثلاثاء، بأن غارات سعودية على مدينة المخا على البحر الأحمر أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بينهم طفل وامرأة.
وقُتلت أم وطفلها في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية، إثر غارات نسبها الحوثيون إلى الرياض، بحسب ما نقلت "سبأ" الثلاثاء عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين.
وفي الجوف أيضا، قُتل تسعة "ممن تم أسرهم في الأحداث الأخيرة" إثر هجوم سعودي استهدف سجنا مساء الاثنين، وفق ما أفادت "سبأ" نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى.
وجاءت هذه الهجمات عقب تصعيد كبير من الحوثيين تمثّل في استهداف الرياض السبت، لأول مرة منذ سنوات.
وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران في العاشر من أيلول على المخا الاستراتيجية، عقب أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض، ما مكّنهم من التقدّم في الساحل.
وشنّ الحوثيون الذين كانوا يسيطرون أساسا على معظم المناطق المأهولة في اليمن، هجوما مباغتا استولوا من خلاله على الساحل الغربي للبلاد المطل على البحر الأحمر، ما منحهم السيطرة على باب المندب.
وسقط 154 قتيلا على الأقل في المعارك التي دارت بين القوات الحكومية والحوثيين خلال اليومين الماضيين، خصوصا في جنوب غرب اليمن، وفق ما أفادت الثلاثاء مصادر عسكرية من الجانبين وكالة فرانس برس.
وقالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن "حصيلة قتلى الغارات السعودية والمواجهات والقصف المدفعي في محافظات تعز والجوف ومأرب وصعدة بلغت 118 قتيلا" معظمهم في محافظة تعز، فيما أفادت مصادر عسكرية حكومية بـ"مقتل 36 عسكريا خلال يومين من المواجهات العنيفة غالبيتهم في جبهات جنوب وغرب محافظة تعز".
واشتدّ القتال منذ السبت حول جبال كهبوب المطلة على منطقة باب المندب، إذ يسعى الحوثيون للسيطرة عليها لترسيخ مكاسبهم في محيط المضيق الاستراتيجي.
ومع تقدّم الحوثيين، باتت إيران وحلفاؤها يسيطرون على مضيقين شديدي الأهمية، هرمز وباب المندب اللذين تعتمد عليهما دول الخليج بشكل كبير، ولا سيما السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام.
وتوقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك من 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة.
وبدأت الحرب في اليمن في العام 2014 عندما شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات اليمنية الحكومية وسيطروا على صنعاء، عاصمة اليمن الذي يعد من أفقر بلدان العالم. وقادت السعودية منذ العام 2015 تحالفا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. إلا أن تهدئة حلّت في العام 2022، قبل أن يستأنف القتال في تموز الماضي.
أخبار دولية
يتّهمون
السعودية
ضربات
دامية
مدينة
المخا
الاستراتيجية
التالي
روبيو: أميركا منفتحة على عقد لقاء مع الإيرانيين في الأمم المتحدة
كاتس يتوعد بإخلاء مدينة غزة إذا تم اختطاف أيّ إسرائيليّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-13
الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات على محافظة صعدة بشمال اليمن
أخبار دولية
2026-09-13
الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات على محافظة صعدة بشمال اليمن
0
آخر الأخبار
2026-09-14
أ.ف.ب: الحوثيون يتهمون السعودية بشن 54 ضربة على اليمن في 24 ساعة
آخر الأخبار
2026-09-14
أ.ف.ب: الحوثيون يتهمون السعودية بشن 54 ضربة على اليمن في 24 ساعة
0
أخبار دولية
00:47
الحوثيون: ضربات سعودية أسفرت عن مقتل أشخاص في المُخا المطلّة على البحر الأحمر
أخبار دولية
00:47
الحوثيون: ضربات سعودية أسفرت عن مقتل أشخاص في المُخا المطلّة على البحر الأحمر
0
أخبار دولية
2026-09-20
الحوثيون يتهمون السعودية بشنّ 28 غارة على اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
أخبار دولية
2026-09-20
الحوثيون يتهمون السعودية بشنّ 28 غارة على اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:47
غوتيريش يدعو الولايات المتحدة والصين إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
أخبار دولية
09:47
غوتيريش يدعو الولايات المتحدة والصين إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
0
أخبار دولية
09:33
الملك سلمان يندد بمحاولة "ميليشيا الحوثي الإرهابية" استهداف مكة
أخبار دولية
09:33
الملك سلمان يندد بمحاولة "ميليشيا الحوثي الإرهابية" استهداف مكة
0
أخبار دولية
08:38
الكرملين: بوتين وبن سلمان ناقشا هاتفيا الوضع بمنطقة الخليج
أخبار دولية
08:38
الكرملين: بوتين وبن سلمان ناقشا هاتفيا الوضع بمنطقة الخليج
0
أخبار دولية
08:31
11 جريحا بإطلاق نار أمام مدرسة في تركيا... وتوقيف المشتبه به
أخبار دولية
08:31
11 جريحا بإطلاق نار أمام مدرسة في تركيا... وتوقيف المشتبه به
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-20
مقتل امرأة و3 أطفال في هجوم روسي على منطقة العاصمة الأوكرانية
أخبار دولية
2026-09-20
مقتل امرأة و3 أطفال في هجوم روسي على منطقة العاصمة الأوكرانية
0
خبر عاجل
2026-09-10
هيئة البث الإسرائيلية: جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما
خبر عاجل
2026-09-10
هيئة البث الإسرائيلية: جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟
0
آخر الأخبار
2026-05-12
غارة من مسيرة استهدفت بلدة جبشيت
آخر الأخبار
2026-05-12
غارة من مسيرة استهدفت بلدة جبشيت
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
09:58
سوفليه بالجبن مع الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة التحضير (فيديو)
عالم الطبخ
09:58
سوفليه بالجبن مع الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة التحضير (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:53
وزير العدل في قصر العدل في النبطية
أخبار لبنان
07:53
وزير العدل في قصر العدل في النبطية
0
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
0
أخبار لبنان
03:40
اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
أخبار لبنان
03:40
اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع
0
أخبار دولية
02:36
الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية
أخبار دولية
02:36
الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية
0
أخبار دولية
00:00
اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
أخبار دولية
00:00
اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
2
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
3
أخبار دولية
10:43
أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"
أخبار دولية
10:43
أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"
4
أمن وقضاء
11:04
عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
11:04
عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة
5
أخبار لبنان
02:17
رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية
أخبار لبنان
02:17
رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية
6
حال الطقس
01:47
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
حال الطقس
01:47
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
7
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
8
اقتصاد
02:18
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
إرتفاع في أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More