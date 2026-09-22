روبيو: أميركا منفتحة على عقد لقاء مع الإيرانيين في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع الإيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لا يوجد أي اجتماع مقرر حاليا.



وقال، في برنامج (توداي) على شبكة "إن.بي.سي نيوز": "منفتحون على ذلك. لا أعتقد أن هناك أي شيء مقرر في الوقت الحالي، لكننا بالتأكيد منفتحون على مثل هذا الأمر، خاصة إذا كان من شأنه أن يفضي إلى نتيجة إيجابية، ويحقق الهدف المنشود في النهاية".



وأضاف: "والهدف هو أن إيران ليس بوسعها أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. ببساطة، لا يمكنها ذلك".