"إيران إير" تقول إنّها لم تبلّغ بحظر رحلاتها إلى دول مجاورة رغم العقوبات الأميركية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية الوطنية "إيران إير" أنها لم تُبلّغ من دول مجاورة بأي حظر على تسيير رحلات إليها، عشية تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطيران.



وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا): "لم تتلقَّ إيران إير أي إشعار أو تعليمات رسمية من سلطات الطيران المدني في تركيا وجمهورية أذربيجان والعراق بشأن وقف أو تعليق رحلات الشركة إلى إسطنبول وباكو والنجف".

