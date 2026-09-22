الكرملين يدعم زيادة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي والإبقاء على حق النقض

أعلن الكرملين أن روسيا ترى أنه يتعين زيادة عدد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي إلى ما يتجاوز الخمسة الحاليين، مع الإبقاء على حق النقض (الفيتو).



وجاء هذا خلال رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى إلغاء كل من العضوية الدائمة وحق النقض.



وينتقد اردوغان المجلس منذ فترة طويلة، ويعتبر أن الأعضاء الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، لا يمثلون المجتمع الدولي وغير قادرين على اتخاذ قرارات سريعة.



وأعلن بيسكوف أن روسيا تريد إصلاح المجلس وتوسيع العضوية الدائمة. وقال: "نؤمن بأن نظام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك حق النقض، عنصران مهمان للغاية في الهيكل العام للأمم المتحدة".