في تونس... صيف 2026 الأكثر حرارة منذ العام 1950

أعلنت الأرصاد الجوية التونسية أن صيف 2026 الذي شهد تكرارا في انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب، هو الأشد حرارة منذ العام 1950.وقال المعهد الوطني للرصد الجوي في بيان تضمن نشرة فصلية، على موقع فيسبوك: "صُنّف صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950، بفارق قدره +2,9 درجة مقارنة بالمعدل المناخي للفترة 1991-2020".