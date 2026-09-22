11 جريحا بإطلاق نار أمام مدرسة في تركيا... وتوقيف المشتبه به

أسفر إطلاق نار نفذه مراهق خارج مدرسة ثانوية في غرب تركيا، عن إصابة 11 شخصا بجروح قبل أن توقف الشرطة مطلق النار، وفق ما أعلن وزير العدل أكين غورلك.



ووقع الحادث قرابة الساعة الثامنة صباحا (05,00 ت غ) في تورغوتلو بولاية مانيسا، قرب مدينة إزمير الساحلية في غرب البلاد، وفق مكتب حاكم المنطقة.



وكتب وزير العدل أكين غورلك على منصة إكس: "أصيب 11 طالبا، اثنان منهم بجروح خطرة... وألقي القبض سريعا على القاصر الذي نفذ الهجوم ووُضع قيد الاحتجاز".



وأوضح أن المحققين أوقفوا أيضا والدي المشتبه به وجدّه في إطار التحقيق في الهجوم.



وبثت وكالة "ديميرورين" للأنباء (دي إتش إيه) لقطات من كاميرات مراقبة للمهاجم المفترض، وهو شاب يرتدي سروال جينز وسترة سوداوين وقميصا أخضر، ويحمل ما بدا أنه سلاح طويل الماسورة.