الكرملين: بوتين وبن سلمان ناقشا هاتفيا الوضع بمنطقة الخليج

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، وناقشا خلاله الوضع الأمني في الخليج وضرورة إبقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة.



وأوضح الكرملين أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بالتفصيل حول الوضع في الشرق الأوسط، وأكدا أن التسوية السياسية والدبلوماسية لا تزال السبيل الوحيد الممكن للمضي قدما.



وشددا أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار سريعا في اليمن في ظل تدهور الوضع العسكري والسياسي هناك.



وقال الكرملين "تم التأكيد على أهمية ضمان مرور السفن بأمان ودون عوائق عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة، ومن بينها باب المندب ومضيق هرمز".