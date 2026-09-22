الملك سلمان يندد بمحاولة "ميليشيا الحوثي الإرهابية" استهداف مكة

ندد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمحاولة "ميليشيا الحوثي الإرهابية" استهداف مكة المكرمة، وذلك بعدما اتهمت الرياض المتمردين اليمنيين بإطلاق مسيّرة نحو المدينة الأسبوع الماضي.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الملك تنديده خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة "بمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية تكرار استهداف مكة المكرمة... لما يمثله هذا الجُرم المشين بانتهاك حرمة المقدسات من استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة".