غوتيريش يدعو الولايات المتحدة والصين إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة والصين إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد الدعوات الى كبح سرعة تطوّر القطاع والخشية من تأثيره على البشرية.وقال غوتيريش، خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "تقع على عاتق الحكومات ذات القدرات الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي، المسؤوليات الأكبر حيال الإنسانية"، من قبيل "إقامة قنوات من أجل الحوار والتواصل والثقة والتعاون".وأضاف "في لحظة محورية أثناء الحرب الباردة، أدرك خصمان استراتيجيان الحاجة إلى إدارة التهديدات الوجودية المشتركة"، في إشارة للتواصل الأميركي السوفياتي.