ترامب يقول إنّه يدرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها "إلى الجحيم"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها "إلى الجحيم".وقال ترامب: "هل أدفعهم إلى الجحيم من دون أي فرصة للنجاة ومن دون أمل في عظمة مستقبلية أو أجيال مقبلة؟"وأضاف أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني.