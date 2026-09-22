متحدث باسم الحرس الثوري لفرانس برس: رفضنا محاولات أميركية للتواصل معنا

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن الولايات المتحدة حاولت التواصل مع الحرس، لكنه رفض هذه المحاولات.



وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال "حاول الأميركيون التواصل معنا، لكننا نرفض أي تواصل من هذا النوع. تعاملنا مع العدو، ما دام مستمرا في عدائه، سيتم حصرا بالسلاح".



وأشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية تتولى الشؤون الدبلوماسية.