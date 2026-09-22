ترامب يتحدث عن اتفاق "أسرع من المتوقع" بين أوكرانيا وروسيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب قد يكون ممكنا في المستقبل القريب.



وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نعمل عن كثب مع قادة روسيا وأوكرانيا، وسننجز هذا الأمر".



وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث بشكل أسرع مما يتصور الناس. لقد سئموا من هذا الوضع".