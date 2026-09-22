ترامب يدعو كل الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بأنّها "خارجة عن السيطرة".



وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ "الولايات المتحدة تعارض المؤسسة الخارجة عن السيطرة المعروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية"، داعيا "كل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب من هذه المؤسسة المارقة على الفور".