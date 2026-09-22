أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يدعو كل الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2026-09-22 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يدعو كل الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بأنّها "خارجة عن السيطرة".
وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ "الولايات المتحدة تعارض المؤسسة الخارجة عن السيطرة المعروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية"، داعيا "كل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب من هذه المؤسسة المارقة على الفور".
أخبار دولية
الدول
الانسحاب
المحكمة
الجنائية
الدولية
التالي
ترامب يقول إنّه يعارض أي "مشروع عالمي" لتنظيم الذكاء الاصطناعي
ترامب يتحدث عن اتفاق "أسرع من المتوقع" بين أوكرانيا وروسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:00
ترامب: أدعو كل الدول التي انضمت للمحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها فورا
آخر الأخبار
11:00
ترامب: أدعو كل الدول التي انضمت للمحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها فورا
0
آخر الأخبار
2026-09-20
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تحضر لعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
آخر الأخبار
2026-09-20
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تحضر لعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
0
آخر الأخبار
2026-08-19
المتحدث باسم وزارة الخارجية: فرنسا تدين العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية
آخر الأخبار
2026-08-19
المتحدث باسم وزارة الخارجية: فرنسا تدين العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار دولية
2026-08-19
الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات أميركية على مسؤولين بها
أخبار دولية
2026-08-19
الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد عقوبات أميركية على مسؤولين بها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:19
تسنيم: إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط واستمرار باقي الرحلات الدولية
أخبار دولية
14:19
تسنيم: إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط واستمرار باقي الرحلات الدولية
0
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
0
أخبار دولية
13:39
ماكرون يؤكد دعم سيادة سوريا... وتعاون فرنسي-سوري لتطوير البنى التحتية والطاقة
أخبار دولية
13:39
ماكرون يؤكد دعم سيادة سوريا... وتعاون فرنسي-سوري لتطوير البنى التحتية والطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-27
وزير الخارجية الألماني: نريد تطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل عالمي على الرغم من أن هذا الأمر أصبح صعبا بشكل متزايد
آخر الأخبار
2026-04-27
وزير الخارجية الألماني: نريد تطبيق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل عالمي على الرغم من أن هذا الأمر أصبح صعبا بشكل متزايد
0
أخبار لبنان
2026-08-17
الحجار بحث في الأوضاع مع طالوزيان وعرض العلاقات اللبنانية-السورية مع السفير قسطون
أخبار لبنان
2026-08-17
الحجار بحث في الأوضاع مع طالوزيان وعرض العلاقات اللبنانية-السورية مع السفير قسطون
0
آخر الأخبار
2026-09-14
وزير الخزانة الأميركي: سنواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني
آخر الأخبار
2026-09-14
وزير الخزانة الأميركي: سنواصل استهداف وتعطيل من يقدمون دعما ماديا أو تكنولوجيا أو ماليا للنظام الإيراني
0
آخر الأخبار
2026-09-11
"أكسيوس" عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدّم الحوثيين في المعارك
آخر الأخبار
2026-09-11
"أكسيوس" عن مصادر: قائد القيادة المركزية الأميركية توجه إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدّم الحوثيين في المعارك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الإعلام العربي في تونس... نقاش حول المستقبل وتعاون يتجاوز الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
رئاسة على القياس… وتفرّغ عالق بالطوائف
0
أخبار لبنان
13:33
سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
أخبار لبنان
13:33
سلام أمام الجالية اللبنانية في نيويورك: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من اجتماع ترامب والدول العربية... ماذا تحمل كلمة الرئيس الأميركي وما المتوقع من القمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من نيويورك... ضغط أميركي على إيران ومساعٍ لإبقاء باب التفاوض مفتوحًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من نيويورك... ضغط أميركي على إيران ومساعٍ لإبقاء باب التفاوض مفتوحًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
0
أخبار دولية
13:20
وفد سوري رفيع في بيروت لبحث الاستثمار وإعادة الإعمار
أخبار دولية
13:20
وفد سوري رفيع في بيروت لبحث الاستثمار وإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تمدّد الطوارئ الحربية حتى 6 تشرين الأول وسط ترقّب للتصعيد مع إيران ولبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تمدّد الطوارئ الحربية حتى 6 تشرين الأول وسط ترقّب للتصعيد مع إيران ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا تغيير ولا تعديل... الحكومة باقية بموافقة الراعي الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا تغيير ولا تعديل... الحكومة باقية بموافقة الراعي الإقليمي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
أمن وقضاء
08:27
تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف
2
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
أمن وقضاء
03:48
مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش
3
منوعات
05:04
أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال
منوعات
05:04
أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال
4
حال الطقس
01:47
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
حال الطقس
01:47
طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة
5
فنّ
05:30
سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)
فنّ
05:30
سيرين عبد النور تعلن عن هوايتها الجديدة: "كتير بحب اعمل بلوك"... ونادين الراسي تعلّق (فيديو)
6
أخبار لبنان
02:17
رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية
أخبار لبنان
02:17
رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية
7
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
أخبار دولية
00:43
الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994
8
اقتصاد
02:18
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
إرتفاع في أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More