ترامب يقول إنّه يعارض أي "مشروع عالمي" لتنظيم الذكاء الاصطناعي

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الدعوات المطالبة بإشراف دولي على الذكاء الاصطناعي، ووصفها بأنها "مشروع عالمي" للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة.



وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن ترامب أيضا أن الحكومة الأميركية ستستخدم من الآن فصاعدا مصطلح "الذكاء الفائق" بدلا من "الذكاء الاصطناعي" في البيانات الصادرة عنها، على أمل أن يحذو العالم حذوها.