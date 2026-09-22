أ.ف.ب: الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات على موسكو ويرفعها عن رجلي أعمال روسيين

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تسوية تقضي بتمديد العقوبات المفروضة على موسكو، على أن تؤدي إلى إزالة اسمي رجلي الأعمال عليشير عثمانوف وميخائيل فريدمان من قائمة العقوبات، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وقال دبلوماسيان إن لاتفيا وافقت على الامتناع عن التصويت للسماح بتمرير الاتفاق، بعد تجاذب مع فرنسا بسبب الدفع نحو إزالة عثمانوف من العقوبات.