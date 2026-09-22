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وزير خارجية كوبا يدين "أكاذيب" ترامب في الأمم المتحدة

أخبار دولية
2026-09-22 | 13:15
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وزير خارجية كوبا يدين &quot;أكاذيب&quot; ترامب في الأمم المتحدة
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وزير خارجية كوبا يدين "أكاذيب" ترامب في الأمم المتحدة

رد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بغضب على قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجزيرة "ستسقط"، واصفا كلامه بأنه "أكاذيب".

وقال رودريغيز، في منشور على منصة "إكس"، إن "حكومة الولايات المتحدة غير قادرة على القبول بأن كوبا دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ولها الحق في ذلك"، مضيفا "أي من الأكاذيب التي أطلقها الرئيس الأميركي أمام الأمم المتحدة لن يخفي هذه الحقيقة".

أخبار دولية

خارجية

"أكاذيب"

ترامب

الأمم

المتحدة

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