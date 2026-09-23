زيلينسكي: روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على أوكرانيا

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا تعتزم شن هجوم كبير مجددا على بلاده، وذلك في تصريحات نُشرت أمس الثلاثاء.

وأكد زيلينسكي، في منشور على منصة تيليغرام، متحدثا عن اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أوكرانيا على تواصل مستمر مع حلفائها للحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي.

وقال: "توجد معلومات مخابراتية الآن تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا "في وقت يعيش فيه الأوكرانيون يوميا تحت تهديد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة".