روسيا تقتل 8 أشخاص في غارات جوية على أوكرانيا

أشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن روسيا قتلت ثمانية أشخاص في هجمات استهدفت المركز الصناعي لأوكرانيا ومناطق أخرى على خط الجبهة، بالتزامن مع لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب في الأمم المتحدة.

وقال حاكم منطقة سامارا إن طائرات مسيرة أوكرانية أصابت أهدافا مدنية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. وينفي الطرفان استهداف المدنيين.

وقالت شركة إنتر بايب، أكبر منتج للأنابيب في أوكرانيا، إن ضربة صاروخية روسية استهدفت منشأة تابعة لها في مدينة دنيبرو، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وقال ممثلو ادعاء إن هجمات روسية على منطقة خيرسون في جنوب البلاد أودت بحياة شخصين، فيما أفاد حاكم المنطقة بمقتل شخص قرب ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود.

وفي منطقة دونيتسك الشرقية، التي تتركز فيها كثير من المعارك على خط الجبهة، قالت الشرطة إن قنابل جوية روسية قتلت شخصا في كراماتورسك، إحدى المدن التي تسعى روسيا للسيطرة عليها.