ترامب وجّه دعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في كانون الأول

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي في كانون الأول.



وقال روبيو في تصريح لصحافيين في نيويورك: "من أجل حل المشكلات، لا بد من الاجتماع مع الأشخاص الذين نختلف معهم أو الذين قد تكون لدينا اختلافات معهم، ولذلك دعونا الرئيس بوتين إلى مجموعة العشرين".



وأضاف: "نعتقد أنها فرصة له للتواصل ليس فقط مع الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، بل أيضا مع قادة آخرين من العالم. ونأمل أن يقبل هذه الدعوة".



