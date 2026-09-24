شي: الولايات المتحدة والصين تتحملان "مسؤولية تاريخية" للدفع بالتنمية البشرية

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ بعيد وصوله الى البيت الابيض، أكبر اقتصادين في العالم إلى "تعزيز التواصل"، مشددا على أن القوتين المتنافستين تتحملان مسؤولية مشتركة للدفع قدما بالتنمية البشرية.



وقال: "تتحمل الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين كبيرتين، مسؤولية تاريخية تتمثل في دفع التنمية البشرية والتقدم"، مضيفا "علينا تعزيز التواصل".





وقال: "على الصين والولايات المتحدة الالتزام بمبدأ عدم الدخول في نزاع أو مواجهة بينهما"، مضيفا أن "على جيشي البلدين الحفاظ على حوار منتظم وتحسين آليات التواصل وتجنب الأزمات".

وأكد أن على أكبر اقتصادين في العالم تجنب النزاع والمواجهة.وقال: "على الصين والولايات المتحدة الالتزام بمبدأ عدم الدخول في نزاع أو مواجهة بينهما"، مضيفا أن "على جيشي البلدين الحفاظ على حوار منتظم وتحسين آليات التواصل وتجنب الأزمات".

واعتبر الرئيس الصيني أن على واشنطن وبكين مسؤولية "تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام"، في ظل تصدّر هذه التقنية جدول أعمال قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال: "لدينا القدرة والمسؤولية معا لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام، وضمان أن يظل تطويره دائما في ظل الرقابة البشرية".