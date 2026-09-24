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روته يؤكد أن الناتو مستعد لمواجهة هجمات روسيا المتعددة الوسائل

أخبار دولية
2026-09-24 | 11:03
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روته يؤكد أن الناتو مستعد لمواجهة هجمات روسيا المتعددة الوسائل
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روته يؤكد أن الناتو مستعد لمواجهة هجمات روسيا المتعددة الوسائل

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن الحلف "مستعد" لمواجهة الهجمات السيبرانية الروسية وغيرها من أشكال الحرب المتعددة الوسائل، داعيا إلى زيادة الدعم لأوكرانيا ردا على تحركات موسكو.
     
وقال مارك روته في خلال فعالية لإحياء ذكرى هجمات 11 أيلول 2001، إن "روسيا تكثف أنشطتها في مجال الفضاء السيبراني وغيره، لكن... حلف الناتو مستعد".
     
وأضاف: "لدينا الكثير من خيارات الرد الجاهزة... في ما يتعلق بالتهديدات المتعددة الوسائل، لضمان بقائنا أقوياء"، وحثّ الدول على تقديم "مزيد من الدعم لأوكرانيا" إذا كانت "ترغب حقا في توجيه رسالة إلى الروس بشأن كل حادثة أو هجوم متعدد الوسائل".
     

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