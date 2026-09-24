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أردوغان: تركيا تكثف جهودها لإعادة إنشاء ممر الحبوب بالبحر الأسود
أخبار دولية
2026-09-24 | 11:19
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أردوغان: تركيا تكثف جهودها لإعادة إنشاء ممر الحبوب بالبحر الأسود
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة كثفت جهودها لإعادة إنشاء ممر الحبوب في البحر الأسود.
وأضاف أردوغان لمجموعة من الصحفيين الأتراك في نيويورك، وفقا لنص تصريحاته الذي نشره مكتبه اليوم الخميس "كثفنا الآن جهودنا لإعادة إنشاء ممر الحبوب، كما أننا نسرع خطواتنا الدبلوماسية في هذا الصدد".
وذكر أردوغان أنه ناقش هذه القضية مجددا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتلقى ردا إيجابيا.
على صعيد آخر، قال أردوغان إن الأزمة الأخيرة المتعلقة بصناديق الاستثمار لا تشكل خطرا على النظام المالي للبلاد أو على الاقتصاد ككل، مضيفا أن السلطات ستتخذ تدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف: "نحن نتحدث عن مشكلة ظهرت في نطاق محدود من أسواق رأس المال، وتحديدا في عدد معين من الصناديق. ولا يوجد أي خطر يهدد نظامنا المالي أو الاقتصاد التركي".
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