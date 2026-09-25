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مصادر أمنية لرويترز: باكستان تحبط محاولة أفغانية لشن عدوان عبر الحدود
أخبار دولية
2026-09-24 | 23:34
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مصادر أمنية لرويترز: باكستان تحبط محاولة أفغانية لشن عدوان عبر الحدود
أفادت مصادر أمنية باكستانية اليوم الجمعة بأن القوات أحبطت محاولة أفغانية لشن عدوان عبر قطاع جولستان على الحدود بين البلدين، وأن عددا من عناصر حركة طالبان قتلوا.
وذكرت المصادر لرويترز أن تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين قوات الأمن وحركة طالبان لا يزال مستمرا، وأن قوات أمن الحدود لا تزال في حالة تأهب بالمنطقة.
أخبار دولية
أمنية
لرويترز:
باكستان
محاولة
أفغانية
عدوان
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