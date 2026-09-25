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لافروف وعراقجي: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء حرب إيران

أخبار دولية
2026-09-25 | 00:15
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لافروف وعراقجي: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء حرب إيران
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لافروف وعراقجي: الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء حرب إيران

 التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنظيره الإيراني أمس الخميس، وقالت موسكو إن الطرفين اتفقا على أن التسوية الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط الذي أشعلته الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عقب لقاء لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "جرت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة مع التركيز على الوضع المحيط بإيران".

وأشارت إلى أنه "تم التأكيد على أنه لا بديل عن التسوية الدبلوماسية للأزمة التي أثارتها الأعمال غير القانونية للولايات المتحدة وإسرائيل".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا معاهدة شراكة استراتيجية في عام 2025 تنص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيق التعاون الدفاعي، لكنها لا تتضمن بندا للدفاع المشترك.

وسبق أن قدم بزشكيان الشكر لبوتين في وقت سابق من هذا الشهر على موقف موسكو بشأن حرب إيران، وقال إن موسكو وطهران يمكنهما معا الوقوف في وجه ما أسماها "الأحادية الأمريكية".

وقال بزشكيان في مقابلة بثت أمس الخميس إن الولايات المتحدة هي من يجب أن تقرر متى ستنتهي الحرب بين البلدين، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن ينتهي الصراع بحلول نهاية العام.

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