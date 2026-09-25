اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان بعد هجمات الحوثيين على المملكة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا "لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف".



ويأتي هذا في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السعودية.