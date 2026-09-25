بزشكيان يؤكد أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام.



وفي مقابلة عبر فوكس نيوز، كشف بزشكيان عن ان بلاده لا تسعى الى امتلاك سلاحٍ نووي.