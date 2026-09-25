زيلينسكي: ترامب حسم قراره بمنح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة.



وجدد زيلينسكي، في خلال زيارته الولايات المتحدة هذا الأسبوع، دعواته للحصول على دعم جوي وعلى صواريخ "باتريوت".



وقال في تسجيل صوتي للصحافيين بعد أيام من لقائه ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "في اجتماعنا الأخير، أكد الرئيس لي أنه اتخذ قرارا نهائيا. ستحصل أوكرانيا على تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت".







